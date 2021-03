Epp Petrone: see on vähemalt kakskümmend aastat olnud jook, mida ma teen, kui haige olen

See on vähemalt kakskümmend aastat olnud jook, mida ma teen, kui haige olen. Pereringis kutsume seda „nõiajoogiks“. Ingver ja küüslauk tuleb lõigata suurteks tükkideks ja siis lihatampimisnuiaga mahlad lahti lüüa. Küllap saaks ingveri asemel sama hästi kasutada kodumaist mädarõigast, peaks proovima.

Kõige esimene abi on ikka viinast. Aga see aitab ainult siis, kui tekivad alles esimesed külmetuse tundemärgid. Kui juba haige oled, pole enam mõtet viina raisata. Aga kui alles on külmavärinad ja palavik hakkab tõusma, teen hästi kange musta ja magusa tee, kasutan ohtralt suhkrut, mitte mett! ja kallan sisse tubli 50grammise pitsi valget viina. See segu tuleb juua ära nii kuumalt, kui vähegi kannatab. Ning siis kähku sooja teki alla. Hommikuks on kõik korras.