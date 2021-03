Ettevaatust! Need on KAKS põhilist kodukontoris tekkivat terviseprobleemi

Tartu Sõbra Benu apteegi proviisori Astrid Oolbergi sõnul on peamised murekohad, millele abi saamiseks üha sagedamini sammud apteeki seatakse, silmade kuivus ja sundasenditest tekkinud lihaspinge ja -valu. Selleks, et pikad tunnid arvuti ees tervisele liiga ei teeks soovitab proviisor Oolberg probleeme ennetada ja ohuteguritele varakult mõelda.



Silmad on pikast ekraani ajast kõige haavatavamad