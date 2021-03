Vaevled iga kuu ebameeldivate menstruatsioonivalude käes? Nende vastu võib olla üks üsnagi mõnupakkuv lahendus

Paljud naised juba teavad, et orgasm leevendab menstruatsioonivalusid, aga üks hiljutine uuring väidab, et sel on ka pikaajalisem kasulik mõju, vahendab portaal Body and Soul.