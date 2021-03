Oled samuti viimasel aastal avastanud, kui mõnus on igapäevaselt spordirõivaid kanda? Aga kas teadsid, et see on kasulik ka?

Teadlaste sõnul mõjutab aga riiete valik ka seda, milline on meie elustiil, vahendab portaal Body and Soul. "See, mida me kanname, mõjutab meie tuju, valikuid, käitumist ja suhtumist... Nende protsessidega käivad kaasas ka meie suhtumine iseendasse ja sellele järgnev käitumine. Lisaks on see seotud ka sellega, kuidas teised inimesed meiega samastuvad," selgitab Austraalias tegutsev psühholoog Sarah McMahon. "Täpsemalt, mida rohkem sa oma välimusega ja riietusega rahul oled, seda paremini end üleüldiselt tunned."

Muidugi kehtib ka vastupidine ehk et see, mida me seljas kanname, võib meid ka negatiivselt mõjutada. Näiteks kodus töötades pidžaamat kandes mõjub see McMahoni sõnul meie vaimsele tervisele negatiivselt. "Arvestades, et see, mida me kanname, mõjutab meie käitumist, on lihtne ette kujutada, et pidžaama kandmist kõrvutatakse voodist töötamise, kodus püsimise ja duši all käimisest loobumisega. Need on käitumismustrid, mida seostatakse sageli depressiooniga."