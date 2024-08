Kõrgmoemajade luksuslikud monogrammid on sageli teada-tuntud ja oma staatuse näitamiseks justkui ülim viis, aga kas teadsid, et neil kuulsatel logomustritel on ka põnevad sünnilood? Moeajakiri Vogue selgitab, kust need pärinevad ja mida sümboliseerivad.