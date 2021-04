Too kevad tuppa

Asjade inventuur



Ilmselt nõustud, et sinugi kodu on tunduvalt ilusam just pärast põhjalikku kevadist suurpuhastust. Kui mõnus on see tunne, kui saad võtta suurema kraamimise järel tassikese teed, raamatu ja keerata end mõnusalt diivanile kerra... Lased pilgu rahulolevalt üle toa – silm ja meel puhkavad!

Suurpuhastuse all ei pea ma silmas vaid tubade ja pindade puhastust, vaid ka põhjalikku inventuuri riiete ja muude asjade seas. Kummalisel kombel korrastab see tegevus ka meie meelelist tasakaalu. Loobu esemetest, mida sa pole juba ammu kasutanud ja millegipärast ikka veel alles hoiad. Kuhjunud asjad ei tekita vaid ruumis, vaid ka seal elavates inimestes segadust ja stressi. Koristades too nähtavale just need esemed, mis sulle rõõmu valmistavad (tekitavad sinus positiivseid emotsioone).

Kui hing ihkab kodus aga natuke suuremaid muudatusi, siis ei pea tingimata palkama ehitajat või sisekujundajat. Väikeseks disainivärskenduseks piisab tegelikult vähesest ja seda saab teha ka väga soodsalt. Mäletan oma lapsepõlvest, kuidas ema kord aastas ikka mööblit ümber tõstis, katsetas nii- ja naapidi.... Kodus oli kohe teine tunne!

Kuidas siis tuua ruumi uudsust? Lihtsaim ja kiireim viis on