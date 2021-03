Muusik Demi Lovato ränk pihtimus: olin 15aastane, kui mind vägistati

Demi meenutas, et kui ta haiglas ärkas, küsiti talt, kas seksuaalvahekord oli konsensuslik. "Mulle tuli silme ette pilt temast mu otsas. Ma nägin seda pilti ja ütlesin "jah". Alles kuu aega peale üledoosi sain aru, et ma ei olnud seisukorras, et teha konsensuslikku otsust," ütles ta.

Peale seda, kui Demi jagas oma 2018. aasta kogemust, avaldas ta, et ta oli sarnases olukorras ka teismelisena. "Ma kaotasin süütuse läbi vägistamise," rääkis muusik, nimetamata nimesid ja öeldes vaid, et ta käis selle inimesega sel ajal küll väljas, aga ta polnud valmis süütust kaotama. "Ma olin osa Disney grupist, kes avalikkusele rääkisid, et ootavad sellega abiellumiseni, aga minu esimene kord ei olnud romantiline."

Demi tunnistas, et see kogemus mõjutas teda aastaid ja tal oli raske endale tunnistada, et tegu oli vägistamisega. "Suudlesime, aga ütlesin talle: "Hei, siit me edasi ei lähe. Ma olen neitsi ja ma ei taha seda nii kaotada." See talle ei lugenud, ta tegi seda ikkagi. Ma hoidsin seda enda teada ja ütlesin endale, et see oli minu süü, sest ma läksin temaga ühte tuppa. Ma ikkagi suudlesin temaga."