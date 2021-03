"Mind tabab paanika, kartus saab tõeks. Siin minu reis lõpebki…" Koroonakriisi ajal reisimisega käib kaasas palju närveerimist

“Excuse me, but where is the date of the test? And your name? Also, is it PCR test? Where does it says that?”* küsis range hoiakuga Air France’i lennuteenindaja. Tund­­sin, et mind tabab paanika — nüüd saabki minu kartus tõeks. Siin minu reis lõpebki… Enne kui õieti alatigi jõudis.

See jaanuari alguses Pariisi lennujaamas aset leidnud stseen — millega algas ka tõeline seiklus — oli mõnes mõttes kulminat­siooniks ligi kuuajalisele planeerimisele, info­kogumisele ja mis seal salata, ka närveeri­misele. Kuigi minu jaoks lõppes olu­kord õnnelikult ning suutsin vajaliku info lennufirmale esitada ja lennukile pääseda, tuleb tunnistada, et isegi tagantjärele tundub idee keset koroona­pandeemiat Kariibi mere saartele — pisikesele Guadeloupe’i saarele — sõita parajalt hullumeelne.