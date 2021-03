Juuksevitamiinid, kasvufaasid ja nende seos juuste tervisega

See on täiesti normaalne, et soovid oma juuste eest hoolt kanda ja neid ilusamaks muuta. Seni kuni juustega pole probleeme, on kauneid kiharaid kerge loomulikuna võtta. Kõik, kes on maadelnud väljalangevate, murduvate või tuhmide juustega, hindavad terveid juukseid palju rohkem ja teavad, et mõnikord on vitamiinid juustele hädavajalikud.

Hea on teada, et päevas kaotame keskmiselt 70 kuni 100 juuksekarva ja see on täiesti ootuspärane. Muret on vaja tunda siis, kui väljalangevate juuste hulk märkimisväärselt suureneb. Ja ka siis, kui juuksed on haprad, kuivad või tuhmid. Kõik need tunnused annavad märku, et juustel on millestki puudu ja abiks võivad olla Placent Activi juuksevitamiinid.

Kuidas on seotud juuste vitamiinid ja juuste kasvufaasid?

Tänapäevaks on selgunud juuste eri kasvufaasid, mille tundmine aitab juuste eluolu paremini mõista. Väga tihti unustatakse, et juuksed ei kasva pidevalt. Juuksekasv toimub vaid anageense faasi ajal ja just siis on juuksevitamiinid suurimaks abiks. Selles faasis hakkavad rakud hoogsalt tegutsema ja alguse saab uus juuksekarv. Ükskõik millisel ajahetkel on umbes 90 protsenti meie juukserakkudest just selles faasis. Anageense faasi kestuseks on kolm kuni kümme aastat, juuksekarv kasvab selle aja jooksul iga kuu keskmiselt 1,25 sentimeetrit. Juuste kasvu soodustavad vitamiinid aitavad seda keskmist numbrit suurendada.

Eksogeenne faas on tihedalt seotud anageennse faasiga. Selles faasis tõukab uus juuksekarv vana juuksekarva välja. Kui vana juuksekarv eest lükatud, jätkub anageenfaas ja uus juuksekarv tungib pinnale.