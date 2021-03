FOTOD | Moeajakiri Vogue: Tommy Cashi ja moemaja Maison Margiela koostöös valminud kollektsioon on ajaloo kõige kummalisem

Saiast tehtud susse demonstreeris räppar juba 2019. aastal Rick Owensiga koos tehtud näitusel. Kaks aastat hiljem on need sussid ka päriselt kantavad ja fännide rõõmustuseks ei tohiks need ka hallitama minna, sest susside tegemiseks ei ole kasutatud päris saia. Siiski, nende eest tuleb välja käia 95€ eurot.

Tegemist on vaid ühe tootega moebrändi ja Tommy Cashi koostöös ning muusiku e-poes on müügil veel teisigi põnevaid tooteid, näiteks Maison Margiela x Tommy Cash luksuslikud rameni nuudlid (12€), aga ka t-särk (55€) ja sviiter (100€). Siiski, tasub tähele panna, et nuudlitega käib kaasas hoiatus: “Toode/aksessuaar pole mõeldud tarbimiseks. Süüa vaid omal vastutusel.”

"See on iga õpilase toit. Ida-Euroopas söövad kõik seda, kui neil parasjagu raha ei ole," selgitab räppar moeajakirjale Vogue, miks selline toode kollektsiooni jõudis. "Margiela ramen on midagi, mida ma pole kunagi näinud."

Koostöö taustast

Cashi ja Margiela koostöös müügile jõudnud kollektsiooni valmimine võttis aega kaheksa kuud ning otsus seda teha tundub loogiline: Prantsuse moemaja kasutas Cashi muusikat ka 2019. aasta kevadises šõus.

See, et Cash armastab kummalisi moeesemeid, ei ole kellelegi üllatav. 2019. aasta maikuus KUMU kunstimuuseumis esitlusele tulnud näitus koostöös moelooja Rick Owensiga oli selle ehedaks tunnistajaks. Enne näitust osales räppar ka Owensi 2019. aasta kevadisel moeetendusel.