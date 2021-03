Mida mees tegelikult mõtleb, kui ütleb, et soovib suhtest pausi? Seal on KOLM võimalikku põhjust

Aga sina näed seda naise vaatevinklist…

Kui mees ütleb, et tahab panna teie suhte pausile, tekitab see segadust ja mõjub šokeerivalt. See kõlaks loogilisena, kui te tülitseksite ja ei saaks väga hästi läbi, aga kui see tuli nagu välk selgest taevast, on selge, et sul tekib kümneid küsimusi.

Suhete ekspert Joe Amoia, kes on uurinud inimeste käitumist üle 30 aasta, tõdeb, et kui mees ütleb naisele, et ta tahab suhtest pausi, on sel alati konkreetne põhjus. Kui sina seda põhjust ei tea, polegi ime, et oled segaduses.

Mida pausi tegemine Amoia sõnul mehe jaoks tegelikult tähendab?

1. Ta on valmis pühenduma, aga hakkas kartma

Alguses ei pruugi see positiivsena tunduda, sest kui ta tahab sulle pühenduda, peaks ta ju olema põnevil ja tuleviku suhtes kindel. See ei pruugi alati nii olla.

Mõne mehe jaoks on mõte sellest, et tal tuleb veeta kogu ülejäänud elu ühe konkreetse naisega, väga hirmuäratav. Seda eriti juhul, kui ta kasvas üles keskkonnas, kus ta koges lahutuse karmi reaalsust või nägi pealt suhteid, mis ei toiminud.

Sel juhul ongi mehel vaja võtta väikene paus, et mõelda need asjad enda jaoks selgeks ja olla täiesti kindel, et ta teeb õige otsuse.

Kohe, kui ta mõistab, kui oluline sa talle oled, tuleb ta tagasi, sageli kihlasõrmuse ja enesekindlusega, et on leidnud õige naise, kellega oma elu jagada.

2. Ta ei soovi olla mitte kellegagi püsisuhtes

Seda põhjendust on sageli kõige raskem seedida. Oleks palju kergem, kui ta oleks sinuga kohe 100 protsenti aus ja ütleks tõe välja, aga paraku paljud mehed ei oska seda teha. Nii ta siis teatabki, et tahab pausi.

3. Ta ei taha sulle haiget teha

Kuigi sageli on tõde valus kuulata, on see parem, kui see, kui sulle pidevalt valetatakse. Siiski, kõik ei mõtle nii. Mõne mehe arvates on lihtsam öelda seda, mida naised nende arvates kuulda tahavad, mitte päris tõde. Nad ei mõista, et pikas plaanis on nende käitumine hullem.