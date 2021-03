Šotlane Peter Cheney: alustan päeva Chaga Healthi eliksiiri tervisešotiga

Milline on teie elukutse?

Kui teadlikud on eestlased teie arvates tervisega seotud teemadest? Kui palju inimesed Eestis oma tervisele tähelepanu pööravad?

Millised on teie tervisekäitumise nipid ehk kuidas hoolitsete igapäevaselt oma tervise eest?

Milline on teie suhtumine erinevatesse ravimtaimedesse ja looduse kasutamisse oma tervise hüvanguks?

Nagu Eestis, on ka Šotimaal rohkelt ravimtaimi. Ent meile õpetatakse juba maast madalast, et metsasaadusi ei tohi katsuda, sest meie metsades Šotimaal on ka mitmeid ohtlikke taimi ja seeni. Seega üldiselt me ei kasuta neid erinevalt Eestimaa inimestest.

Millised on Šotimaal enam levinud ravimtaimed või loodusest pärit taimed, mida ravimisel või rahvameditsiinis kasutatakse?

Me tavatseme kasutada paljudes oma toidulisandites kanarbikku. Kõige levinum ravimeetod on aga hot toddy, mis aitab leevendada külmetust. Tuleb kuumutada viski, mesi ja kanarbik ning siis juua seda nii kuumalt kui võimalik. Töötab imehästi.



Milline on teie arvamus Chaga Healthi eliksiiridest?

Mida vanemaks saad, seda olulisem on oma tervise eest hoolt kanda. Turul on mitmeid toidulisandeid ja kui aus olla, siis enamik neist pole just suurem asi. Meil, šotlastel, on Eesti ja eestlastega väga palju ühist — ennekõike must huumorimeel. On aga üks asi, milles oleme justkui erinevatelt planeetidelt — ravimtaimede kasutamine. Ma olin algselt Chaga suhtes väga skeptiline, aga olles seda nüüd kasutanud, olen märganud, et ma ei väsi enam nii kiiresti ära. Chagat on väga lihtne võtta ja see on meeldiva maitsega. Olen nüüdsest Chaga usku.