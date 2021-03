Saara Pius, näitleja

Milline naine on ilus?

Ilus naine on heatahtlik ja sõbralik. Intelligentne naine, kes ei püüa olla keegi teine, kes on viisakas ja hoolitsetud ning on endas kindel.

Millised on sinu ilunipid ja saladused, mida kasutad?

Piisav uni on kõige tähtsam. Seda hetkel paraku küll ei ole, aga küll see aeg saabub taas. Üldiselt olen üsna minimalistlik ja meigin vähe ja harva. Head kreemid ja seerumid on olulised. Mõned tooted on lemmikuks saanud mida kasutan ja millele olen truuks jäänud.