PÕHJALIK ÜLEVAADE | Kuninganna Elizabeth II garderoob lapsepõlvest tänapäeva on alati peegeldanud ajastule omast stiilitunnetust

Kuna Elizabeth II abiellus 1947. aastal, siis disainis Norman Hartnell tema pulmakleit nii, et see oleks ühtlasi riiklik sümbol. Oli sõjajärgne aeg ja inimestel oli vaja lootust. Niisiis sümboliseeris Elizabeth II pulmakleit helgelt tulevikku ja uuendusi riigis. Kleidile olid tikitud kevadlillesid kujutavad pärjad.

Läbi erinevate värvitoonide ja ehete saadab kuninganna tänaseni sarnaseid sõnumeid. Tema garderoob on muutunud ajaga käsikäes, aga samal ajal peegeldanud selgelt ka kuningannale omast maitset. Koheselt meenuvad tema Launeri käekotid ja klassikalised madala kontsaga kingad, elegantsed prossid ning värvilised kostüümid, mille autoriks enamasti rõivadisainer Angela Kelly.

Üheksa aastakümne jooksul, millest kuus on Elizabeth olnud monarh, on kuninganna garderoob määratletud moesammastega, mis on püsinud kogu tema valitsemisaja jooksul, tähistades tuhandeid jalutuskäike, kümneid riigivisiite ja lugematuid kordi võõrustades mitmeid maailma väärikamaid külalisi.

Siin on põhjalik ülevaade kuninganna garderoobist alates aastast 1926, mil ta sündis: