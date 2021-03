FOTOD | POHJANHEIMO stuudio esitleb uut šikki kevadsuvist kollektsiooni, mis on inspireeritud meestemoest

Kuna ajad on muutunud on värske kevadkollektsioon loodud mõeldes sellele, et sinna kuuluvaid rõivaid saaks kanda nii kodus kui ka “linna peal”. Kangad, millest need on loodud, on mõeldud kestma terve elu, võimaldades rõivaid jagada, laenata ja lõputult kasutada. “Kui maailm muutub, me kohaneme, õpime, lepime, mässame ja lõpuks tõuseme taas,” teatab moemaja. “POHJANHEIMO tagasihoidlikud rõivad on kõikehõlmavad, sobides hästi olemasolevasse garderoobi ja püsivad hooajatud.”