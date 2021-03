FOTOD | Kuus korda, kui printsess Anne tõestas, et hoopis tema on kõige huvitavam Briti kuningliku pere liige

70 aasta jooksul on ta korduvalt tõestanud, et on stiili-ikoon ja paljude arvates ka trendilooja.

"Printsess Anne on tõeline stiili-ikoon ja ta hoolis jätkusuutlikust moest juba siis, kui enamik meist ei teadnud, mida see tähendabki," kirjeldab tema garderoobi Briti Vogue'i peatoimetaja Edward Enninful. "Tema stiil on ajatu ja ta kannab hästiistuvat ülikonda paremini kui keegi, kes mulle praegu meenub."

Näitleja Erin Doherty, kes kehastub Netflixi sarjas "The Crown" printsessi rolli, väitis, et juuksuritel kulus ca kaks tundi, et talle Anne'ilik soeng luua ja printsessi sõnul pole see üldse loogiline. "Ma ei vaata Netflixi ega "The Crowni", aga näitleja rääkis, kui kaua neil kulus minu soengu loomiseks, ning mõtlesin, kuidas see võimalik on? Minul kulub selleks 10-15 minutit," sõnas printess Anne 2020. aastal temast tehtud dokumentaalfilmis.