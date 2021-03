KLÕPS | Hailey Bieber tõdeb, et tema keha katab tätoveering, mille tegemist ta väga kahetseb

View this post on Instagram

Tundub, et Hailey on juba mõnda aega nii tundnud, sest 2015. aastal jagas ta Instagramis fotot sellest tätoveeringust ja kirjutas: "Kui aus olla, siis ma ei tea, miks mul selline tätoveering on... Veel üks lugu, mida rääkida. On, mis on."

Hailey avaldas, et ta teeb nüüd vaid "20ndates sobivaid tätoveeringuid", mille taga peitub ka mõni tema jaoks oluline sõnum. Näiteks üks tätoveering, mida ta ei kahetse, on tehtud ta sõrmuse sõrmele, et tähistada esimest abieluaastat Justin Bieberiga. "Kõik arvasid, et valetan, kui selle tätoveeringu tegin," ütles ta. Siiski, tätoveeritud "J" on püsiv ja ta lasi seda kord isegi värskendada, sest see oli pisut tuhmunud.