Koroonaviirusest tervenev Triin Luhats haiguse ajal tekkinud paanikahoost: ahmid õhku ja mõtled, et nüüd ilmselt sured

Veel taustast, miks me Tommiga seda kirjutasime. Me loeme ja kuuleme meediast igapäevaselt numbreid: kui palju on uusi nakatunuid; kui paljud neist on sattunud haiglasse; kui mitu neist omakorda intensiivi, juhitavale hingamisele; ning kui palju inimesi me oleme kaotanud. Samuti näeme iga päev korduvalt lähikaadreid süstaldest, süstimisest, proovide võtmisest. Kuuleme, paljud meist on vaktsineeritud üks kord, paljud kaks korda. Kuuleme, kui üle koormatud on meie tervishoiusüsteem, meditsiinitöötajad ja haiglad. Millised on järjekordsed piirangud? Kuidas majandus kohe-kohe-kohe kokku kukub jne…

Neile, kes nüüd veel edasi loevad väike lisaklausel: kindlasti ei pretendeeri siinne meditsiiniliselt tõestatule, see ei taga tervenemist, siin kirjutatu ei ole mingi imeravim COVIDi vastu. Siin on lihtsalt mõned tähelepanekud, mis tegid meil kodus olukorra kergemaks ja talutavamaks. Kui kellelgi on sellest veidikegi abi, siis on see juba väga suur asi.

Gripi ja koroona võrdluse osas ma muidugi korra mainiks, et jaa, olen ise mõlemad läbi teinud. No, see nende samastamine paari sarnase sümptomi alusel kuulub umbes-täpselt samasse kategooriasse, et kodanik x nägi esmakordselt elus elevanti ning tõdes: “Aa, neli jalga. Järelikult, taburet!”

Ja siis on ka hulk inimesi, kes arvavad, et koroona on “tühipaljas gripp” (gripp pole muuseas kunagi tühipaljas) või lausa “väljamõeldis”. Teil konkreetselt pole seda lugu vaja üldse lugeda. Te ei pea kulutama oma aega ega süvenema asjadesse, mis teid ei puuduta.

“Mind ajendas järgnevat kirjutama kolm möödunud nädalat minu ja me pere elust. Koroonas ja koroonaga. Õnneks küll kodusel ravil, kuid siiski mitte kõige kergem versioon sellest viirusest. Ilmselt selline… no Harju keskmine nagu meil siin Eestis tavaks öelda on. Erakordselt vastik ka sellises versioonis,” avaldab ta oma Facebooki seinal. “Loomulikult on neid inimesi, kes põevad koroonat ilma igasuguste nähtudeta. Õnneks neile. Kahjuks ja paraku on teine hulk inimesi, kes põevad seda väga raskelt ja satuvad haiglasse. Mõnele saab koroonasse nakatumine saatuslikuks. Elu.

Selge see, et on vaja on rääkida ka nakatumistest, kuidas seda piirata, kuidas majandust toimivana hoida jne, aga… selle kõige juures on tahaplaanile jäänud üks hulk inimesi — need, kes on haiged, aga nad on seda oma kodudes. Kui vaadata igapäevaseid nakatumisnäite, siis see arv on vägagi arvestatav.

Väga hea meelega näeks, et meie meedias oleks neile inimestele rohkem toetavat ja asjalikku informatsiooni. Pean ütlema, et mõistan teatud mõttes neid inimesi, kes väidavad, et koroonat puudutav meediakajastus neid kohati hirmutab…

Meedia võiks siinkohal omalt poolt palju rohkem kaasa aidata, koostöös spetsialistidega nõustada, näidata ja julgustada, kuidas koroonahaigena oma kodudes toime tulla. Kuidas võimalikult väheste kadudega see periood üle elada. Lihtsalt öeldes lootust anda, et saame hakkama, ka siis kui oled selle viiruse endale külge saanud.

Ärgem unustagem inimest ennast!

Pika sissejuhatuse lühike kokkuvõte — jutt on sellest, kuidas on olla kodus koroonahaige? Kas on mingeid häid soovitusi, nippe või “life hack’e”, mis aitaksid tunda natukenegi paremini? Neid üritame oma (tegelikult alles käimas olevast) kogemusest siin esile tuua. Kuidas vastu pidada? Mismoodi aru saada — kui olukord on läinud nii hulluks, et tuleks kaaluda haiglat?

Kodus põdemine võib olla väga keeruline, kui see viirus Sind ikkagi keskmisest põhjalikumalt jalust niidab. Oled Sa siis üksik, üksikvanem, paarisuhtes või lastega perekond. Ette võib tulla hetki, mil Sa ise oled peaaegu oimetu ja päevi, mil mõlemad vanemad on täiesti maas ja päriselt ei ole variantigi, et keegi väikesele lapsele süüa teeb või ta peput pühib, rääkimata sellest, et temaga mängib või õue läheb. Või kes aitab kooliealist tema õppetükkide juures? Jalutab koera kui Sul on 40C palavik?