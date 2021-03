SAMM-SAMMULT | Nüüd, kus spaad on kinni. Kuidas kodus oma keha ja vaimu turgutada?

Spaapäeval ära unusta koorimist, et eemaldada ka need tüütud surnud naharakud, millest niisama dušigeeliga nühkides ei vabane. Öeldakse, et suhkrukoorijad on üleüldiselt eriti head just seepärast, et need jätavad naha siidiselt siledaks nagu beebil. Selle Kräuterhofi nii kehale kui ka näole mõeldud suhkrukoorijaga , mille suhkrukristallid on kaetud omakorda hüaluroonhappe, kanepi- ja mandliõli ning E-vitamiiniga, saab näiteks kohe eriti pehme tulemuse. Vast just sel põhjusel noppis see sel aastal ka Anne & Stiili ilulemmiku tiitli. Kasutamiseks kanna märjale nahale ja masseeri ringjate liigutustega.Kodune spaapäev on selleks, et võtta ette ka kõik need hoolitsused, mida kipud muidu teinekord ära unustama või edasi lükkama. Ära piirdu seega ainult dušigeeliga – olgugi et see Apiariumi orgaaniline virsiku ja greibiga dušigeel jätab naha nii niisutatuks ja toidetuks, et kes pole kimpus eriti kuiva nahaga, sellel poleks tavapäeval ehk rohkemat vajagi. Kes on hädas tselluliidiga või kardab selle tulekut nagu tuld, võiks aga lisada spaapäeva hoolitsuste nimekirja ka Kräuterhofi tselluliidivastase geeli . See mõnusa soojendava toimega ja värskendava sidrunheina lõhnaga hooldusgeel muudab naha siledamaks ja ühtlasemaks. Suurem osa meist kipub aga pärast duši all käimist olema kimpus kuiva nahaga – eriti pärast talve januneb nahk veel eraldi toitva niisutuse järele. Viimase lihvi võiks kehale anda seega mõne niisutava kreemiga. Eriti siidiselt pehme lõpptulemuse jätab näiteks Apiariumi virisku ja greibiga kehakreem . Pole ka ime, sest purki on saanud ainult kõik see kõige parem: mesi, mesilaspiim, loodusliku roosi õli, melissi eeterlik õli, magusmandliõli ja muud looduslikud ekstraktid.