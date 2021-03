Aveli sõnul on armsamale kihlasõrmuse kinkimise puhul kõige olulisem tegu ise. "Kui noormees on teinud otsuse ja soovib sõrmusega armastust avaldada ning naist kogu eluks enda kõrvale paluda... See on juba iseenesest nii ilus, et teemantide suurus või hind ei ole kõige tähtsam. Suurt armastuse tunnet saab väljendada ka ilma ühekaraadise ja kümneid tuhandeid eurosid maksva sõrmuseta. Küll aga on kihlasõrmus kaunis traditsiooniline sümbol, näitamaks kogu maailmale ühtekuulumist, ja seda eestlased armastavad."