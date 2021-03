Kate Middleton ei tohi hääletada ja teha veel mitmeid tavainimese jaoks normaalseid tegevusi

Kuuludes Briti kuningliku pere ridadesse, tuleb järgida kindlaid reegleid, mille eesmärk on perekonnast võimalikult hea välise mulje jätmine. Kui Meghan Markle tundis, et need reeglid on lämmatavad ja nad otsustasid prints Harry'ga kuninglikust elust loobuda, siis Cambridge'i hertsoginna neid reegleid ei riku.