Milliste hobidega sina tegeled? Need on KUUS väga motiveeritud inimeste lemmikut

Kas oled märganud, et mõned inimesed on kuidagi motiveeritumad kui teised? Neil on alati mingisugune projekt pooleli, nad liiguvad pidevalt ringi ja teevad põnevaid asju. Vahel on neid lausa väsitav jälgida, aga samas tunduvad nad ise nii energilised ja õnnelikud.