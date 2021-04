Töötada kodus või kontoris?

Möödunud kevadel kehtes­tatud eri­olukorra alguses kolisid töötajad, kel see vähegi võimalik oli, viiruse leviku hirmus kodu­kontoritesse ja ettevõtete kriisikoosolekutel arutleti pidevalt selle üle, millal saame normaalsusesse naasta. Aasta hiljem on selge, et harjumus­päraseks muutunud rutiin ei pruugi enam kunagi endisena tagasi tulla ja käes on hoopis uus normaalsus, mille puhul mõnda töötajat ehk näebki edaspidi kontoris nagu kuu­varjutust — ta tuleb vaid siis, kui see on päriselt vajalik. Samal ajal võib tal olla kolleege, kes nõustuvad vaid viimases hädas koju jääma ja saabuvad esimesel võimalusel tuttavasse töökeskkonda.

“See aeg on läinud ühest otsast märkamatult kiiresti, samas on kentsakas tagasi mõelda — terve aasta pole saanud harjumuspäraselt töötada,” ütleb ka Ekspress Grupi tegevjuht Mari-Liis Rüütsalu. “Tõenäoliselt ongi see uus normaalsus. Kas nüüd päris nii, nagu seda viimase aasta jooksul oleme teinud, aga kindlasti võetakse 2020. ja 2021. aastast kaasa mitmeid uusi töötamise viise.”