Mõnikord juhtub ka seda, et ellujääjad satuvad seksuaalse käitumise mustri lõksu. Nende aju püüab traumat kompulsiivselt tühistada, teistmoodi ümber teha või lihtsalt mõista. Samamoodi nagu ohatise hammustamise või vistriku pigistamise puhul, ei saa aju traumat rahule jätta, kuigi teab, et paranemine oleks nii kiirem. Tulemusena on ellujääjal palju partnereid, sageli järgides harjumuspärast käitumismustrit, ilma et ta tunneks partnerite valiku üle täielikku kontrolli.

Kui oled trauma üle elanud, oled tõenäoliselt kas teinud kõvasti emotsionaalset tööd, et traumast edasi liikuda või siis on sul see töö veel ees.