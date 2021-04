Viimasel ajal on teie suhtes palju pingeid? Sel juhul tuleks üle vaadata, kui mitu tundi te öösel magate

Hea ööuni on inimestele väga vajalik ehk kui oled korralikult maganud, on sul ka rohkem energiat, et erinevad raskused ületada. Kui oled väsinud, on aga tõenäoline, et sööd liiga palju, tunned, et ei jaksa tööd teha ja ilmselt oled ka suhtes kehvem partner.