Toit on pulmas ülioluline



“Kuigi noorpaaril pole pulmas tihti aega süüagi, siis kohale tulnud külalistel on seda kindlasti. Pulmadeks toitlustust planeerides tasuks mõelda, mida te ise pulmakülalisena sooviksite,” ütleb peakokk Rando. “Mõelge, milline on teie pidu ja kes on külalised. Keskaja stiilis pidu ja fusion-stiilis toit ei sobi kokku. Veenduge, et toitu oleks piisavas koguses ja laias valikus,” rõhutab ta.

Leia õige partner

Mihkel soovitab pulmi korraldades kõikide teenuse­pakkujatega, sealhulgas ka catering’i pakkujaga kindlasti kokku saada — kas sündmuskohal, degustatsioonil või hoopis kohvikus.