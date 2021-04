Tube on kokku kolm: köök-elutuba ja kaks magamistuba. Töö tõttu välis­maale kolinud omanikel on kodumaal olles murtud toonides ja kunstiga kaetud seinte vahel mõnus peatuda. Värskaenduskuur oli hea võimalus elamine selliseks kujundada, et seda saaks soovi korral ka välja üürida. Läbi tuli mõelda nii need nüansid, mis endale meeldivad, kui needki, mida vajab väike üüri­kodu. Muudeti üsna palju ja tulemus on nauditav.