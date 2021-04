Kõrvalsuhetest lohutust otsiv keskealine mees: kui end erootiliselt elusana tunnen, ei muretse ma surma ega oma vanuse pärast

Paljud teraapiasse tulnud paarid kujutavad ette, et nad teavad oma kaaslasest kõike. „Mu mehele ei meeldi rääkida.” „Minu tüdruk ei flirdiks kunagi teise mehega. Ta pole seda tüüpi.” „Mu kallim ei tuleks iialgi teraapiasse.” „Ütle juba välja, ma tean küll, mida sa mõtled!” „Talle pole uhkeid kingitusi tarvis, ta teab ju niisamagi, et ma armastan teda.” Ma püüan neile selgeks teha, kui vähest nad on tegelikult näinud, innustada neid taas endas uudishimu leidma ja piiluma teist inimest ümbritsevate müüride taha.

Tegelikult ei tunne me kunagi oma kaaslast nii hästi, kui arvame. Ka kõige igavamas abielus on etteaimatavus vaid näiline. Me vajame stabiilsust nii väga, et ei tahagi inimesest enda kõrval päris kõike teada. Meile on tähtis, et ta vastaks meie kujutluspildile temast, mis tihti põhineb pigem meie enda fantaasial ja vajadustel.