Tenniseäss Serena Williams avaldas saladuse, miks tema abielu Alexis Ohanianiga niivõrd tugev on

39aastane sportlane avaldas hiljuti Bumble'le antud intervjuus saladuse, miks tema abielu Redditi kaaslooja Alexis Ohanianiga niivõrd tugev on. "Abielu ei ole taevalik, aga see võib olla, kui selle nimel vaeva näha," sõnas ta. "Olen õppinud, et armastus on imeline tunne ja kui mulle on antud võimalus seda tunda, on see väga eriline. Meil on olnud väga lõbus."