VIIS laialt levinud viga, mida inimesed kipuvad oma seksleludega tegema

Kui jah, siis see ei tähenda nüüd kohe, et peaksid oma "võlukepikesed" minema viskama. Seksuoloog Gigi Engle rõhutab, kui palju kasu ühest heast mänguasjast olla võib: "On tõsi, et kaks naist kolmest vajavad orgasmi saamiseks kliitori stimuleerimist." Seda aitavad sekslelud ju saavutada ja seetõttu on ka oluline, et oma mänguasjade eest õigesti hoolitsed.