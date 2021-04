VIDEOD | Uskumatu vaatepilt: just nii palju on meigitrendid 2016. aastast muutunud

See on normaalne, et ilutrendid tulevad ja lähevad, aga kui mõtleme jumestusele, mis oli populaarne kõigest viis aastat tagasi, tundub lausa uskumatu, kui palju on vahepeal muutunud. Selle meenutuseks on TikTokis käimas väljakutse #2016vs2021, mille raames platvormi kasutajad viie aasta tagused trendid tänastega kõrvuti panevad.