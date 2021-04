Peatoimetaja Mari-Liis Helvik koroonaviiruse põdemisest: mõistame võimalusi, mis meil on, siis, kui need meilt ära võetakse

Mäletad neid märtsikuu esimesi päikeselisi päevi, kui taevas polnud pilveraasugi ja sind valdas esimest korda sel aastal tunne, et kevad on kohe-kohe siin? Need kiirekesed andsid lootust, et küllap pandeemia peagi ikkagi vaibub ja suvi on varsti käes; elurõõmu minna kohe õue ja sirutada keha, mis on võib-olla liiga kauaks arvuti ette unustatud.