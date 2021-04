"Tohutu produktsioon, kuus käiku toitu, joogid voolavad, tervitatakse, lauldakse ja ongi läbi.” Pulmad Vietnami ja Malaisia moodi

Vietnami pulma külalisi võib kokku lugeda sadades, sest oluline on kõik kokku tuua — muidugi perekonnad, aga ka töökaaslased ja sageli koguni pruutpaari vanemate töökaaslased. “Ühelt poolt tahetakse näidata suurt õnne, aga teisalt ka jõukust,” räägib Anniken. Pulmade pidamiseks on sisse seatud spetsiaalsed keskused, mis meenutavad meie konverentsikeskusi. Neis toimub ühel ajal mitu kindlates ajaraamides pulma. Enne suurt pidu on muidugi peetud ka eelpulm, kus pered saavad kokku pruutpaari vanemate kodus.

Anniken ütleb, et meile on harjumatu, et pulmapidu kestab kellast kellani ja saab läbi minuti pealt. Aga Vietnamis on see just nii. “Enamasti lõpeb pidu kell kümme õhtul. Ei ole nii nagu eestlastel, et hommikuni välja…” muigab ta.

Suur vastuvõtt



Vastuvõtul võtab pruutpaar esmalt sisse koha laval. Abielu registreerimise osa möödub kiiresti, järgneb suur pidu. Muusikalise etteaste eest hoolitsevad tihti pereliikmed. “Võib-olla ei hiilga see kvaliteediga, küll aga jääb kõik perekeskseks,” kirjeldab Anniken. Tantsudes on võrdselt tähtsad nii romantilised kui ka traditsioonilised rütmid. Spetsiaalse fotoseina ees käib terve õhtu tohutu pildistamine.