“Olen kasvanud kitsastes oludes ja pidanud leppima piskuga. Ilmselt on see mind muutnud vähenõudlikuks elu suhtes," sõnas Ever ja tõi näite rollist Draamateatris, kus ta kehastus pillava stiiliga daamiks, kellel isegi hambaorgid kuldsed. "Ma püüan teda kogu hingest mõista."