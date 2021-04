Selleks, et kriisiajal pinged üle pea ei kasvaks, aitab tegelikult üks väga lihtne elustiilimuutus

Kuna praegu on paljud ettevõtted kolinud kodukontorisse ning liikumist on vähe, soovitab enesearengu teejuht ja nõustaja Tiit Trofimov juhtidel vähemalt motiveerida või võimalusel isegi võimaldada töötajatele üle interneti liikumistreeninguid, venitusi, enesearengut, lõdvestumist, mediteerimist. “Kõige olulisem on, et kodurežiimil töötaja leiaks lahendust oma vaimse poole lõdvestamiseks, sest praegu on pinge kõrge,” soovitab ta.