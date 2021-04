FOTOD | See on ülimalt efektiivne trenn, mis aitab Halle Berry'l 54aastaselt nii suurepärast vormi hoida

Kui vajad motivatsiooni, et minna värske õhu kätte jalutama, olgu selleks Halle Berry tegemas kõhulihaste harjutusi, rippudes samal ajal pea alaspidi poksikoti küljes. Suurepärases vormis 54aastane filminäitleja postitas hiljuti Instagrami seeria fotosid trennist personaaltreener Peter Lee Thomasega ja ehk on just see motivatsioon, mis sinugi elust veel puudu oli.