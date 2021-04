Kuninganna õde printsess Margaret oli printsess Diana suurim toetaja, aga vaid ühe kindla hetkeni

Kui vaadata vaid üht Netflixi menuseriaali "The Crown" hooaega, on selge, et kuninganna Elizabeth II noorem õde printsess Margaret oli väga keerulise iseloomuga naine. Värskes raamatus "Elizabeth & Margaret: The Intimate World of the Windsor Sisters" avaldab ajakirjanik ja kuninglikust elust raamatuid kirjutanud Andrew Morton, et lisaks sellele, et Margaretil olid keerulised suhted oma õega, olid need segased ka prints Charlesi ja printsess Dianaga.