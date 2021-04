Sina võid ju pühenduda, aga need märgid kinnitavad, et kallim ei ole veel tõsiseks suhteks valmis

Üks kindel märk sellest, et inimene ei ole tõsiseks suhteks valmis, on tõdemus, et ta ei oska või ei soovi kompromisse teha. Ükski suhe ei saa toimida nii, et ainult ühe inimese tahtmine jääb mistahes teema puhul peale.

Ei saagi eeldada, et inimene, keda sa tunned kõigest mõni kuu, hakkab sulle hingeliselt rääkima oma lapsepõlvetraumadest või kõige sügavamatest mõtetest. Aga kui sulle tundub, et ta varjab midagi või käitub imelikult ka siis, kui temalt midagi lihtsat ja elementaarset küsida, on see ohumärk. Miks ta peaks midagi enda kohta varjama?

Enamasti ei tutvusta keegi oma paarinädalast suhtekaaslast vanematele, aga kui te olete juba mõned kuud koos olnud, räägite sissekolimisest ja ta jätkuvalt ei võta teemaks, et sa tema perega kohtuksid, on midagi valesti. Olgu, mõnel juhul on inimesel tõesti halvad suhted oma perega, aga sel juhul võiks ta ju kaaluda sinu tutvustamist oma sõpradele? Armunud inimesed soovivad ikka oma õnne ka teistega jagada.

Olete juba pikalt koos olnud ja teineteisele ehk isegi armastust avaldanud, aga tema telefonis on jätkuvalt Tinder või mõni muu suhterakendus? Jah, on võimalus, et ta on unustanud selle kustutada, kuid pigem näitab see, et ta ei ole veel valmis täielikult sinule pühenduma ja soovib oma valikud avatuna hoida.

Tavaliselt nimetavad suhtes inimesed oma kallimat ikka kaaslaseks. Samuti ei viita ta kuidagi suhtes olemisele, pigem jätab mulje, et on vallaline.

Tema jaoks ei tähenda sõna „ei” mitte midagi

Tunned temaga koos olles mõnikord, et sa ei ole intiimsusteks valmis, aga tema surub edasi? See, et partner ei saa aru sõnast „ei”, on väga suur ohumärk ja võib viidata sellele, et ta manipuleerib sinuga või kasutab vaimset vägivalda. See näitab, et ta ei austa sind. Sa oled väärt paremat.

Ta ei ole sinu jaoks olemas

Kui sul oli raske päev ja soovid, et keegi sind kuulaks ning sulle tuge pakuks, siis tema ei ole see inimene. Kui te veedate koos aega, vaatab ta pidevalt oma telefoni. Ka tühistab ta tihtipeale ära sinu hoolega tehtud plaanid, sest teda ei huvita, kui palju vaeva sa nägid. Temal on oma visioon ja kui ta otsustab sinuga koosolemise asemel midagi muud teha, eeldab ta, et see on normaalne ja sa ei tohiks tühjast tüli tekitada.

Ta ei pinguta teie suhte nimel

Suhe saab toimida ainult siis, kui mõlemad inimesed pingutavad, et neil oleks hea koos olla. Kui üks inimene hakkab eeldama, et teine peaks kogu raske töö ära tegema, et tema saaks rahus olla ja oma asjadega tegeleda, on see suhe juba eos hukule määratud.

Suhtes olemine ei pea olema raske, aga igas suhtes tekib olukordi, kus on vaja, et mõlemad näeksid vaeva. Kui tema seda ei tee, siis on asi selge — ta ei ole valmis pühenduma.

Allikas: Thought Catalog