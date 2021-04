Magnus Kirt: Chaga Healthi eliksiir on minuga isegi laagris kaasas

„Keskkonnavahetus on alati vaimule hea. Laagrite puhul on väga oluliseks kriteeriumiks sobiv rutiin,“ avab Magnus lõunamaa laagrite rolli hooajaks valmistumisel. Nädala jooksul teeb mees 9–10 treeningut. „Enamasti ei pea laagris ise süüa tegema. Samuti ei ole muid suuri kohustusi, mis kodus olles tahes-tahtmata tekivad. Saab keskenduda maksimaalselt treenimisele ja taastumisele,“ selgitab Tõrvast pärit Eesti rekordiomanik, miks on vahel hea kindlaks kujunenud elu- ja treeningkorraldus vahetada mõnes muus riigis peatumise vastu.

Vigastused kuuluvad spordi juurde

Odaviskaja ettevalmistus saabuvaks kevadeks ja suveks on suures osas kulgenud plaanipäraselt. „Viimased kuus nädalat on mind kummitanud pöiaprobleem, aga vigastused käivad spordiga kaasas. Oluline on see, kuidas neile reageerida ja neist ennast mõjutada lasta. Eriti just vaimse poole pealt,“ suhtub Magnus vahepealsetesse tagasilöökidesse rahulikult. Sportlane teab, et igale mõõnale järgneb taastumine.

Talvel ja kevadel on Magnuse taustajõud olnud Chaga Healthi eliksiir, mis valmistatud kodumaistest parimatest ravimtaimedest ja mille peaosas troonib meie metsade kroonimata kuningas chaga ehk must pässik. „Ma ei taha klišeelikult kõlada, aga Chaga eliksiir on alati minu menüüs. Eliksiir on minuga isegi siin laagris kaasas. Lisaks proovin toituda tervislikult ja mitmekülgselt. Toidulisanditest võtan veel oomega-3 ja D-vitamiini,“ kirjeldab odaviskaja. Chaga Healthi eliksiiridest on tema lemmikud mustasõstramaitseline ja kibuvitsaga veganlik eliksiir.

Lihtsalt olemine