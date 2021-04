Akne – mitte vaid teismeea nahamure

Oluline on teada, et täiskasvanu aknelise naha puhastamiseks ei sobi samad tooted, mis noorele nahale – sageli on teismelise akneline nahk olemuselt rasune, täiskasvanu oma aga kuiv. Aknelist nahka ei tohiks hooldada liialt kuivatavate nahahooldustoodetega. Naha kuivatamine annab rasunäärmetele signaali toota senisest rohkem rasu, seega probleem vaid süveneb.

Olgugi et akne põhjuseid ei saa otsida hooletust näopuhastusest või valedest nahahooldustoodetest, võivad väärad nahahooldusrituaalid ja -tooted siiski akne ilminguid oluliselt halvendada. Liigintensiivne näopuhastus tugevatoimeliste pesuainetega on täiesti välistatud. Aknelist nahka tasub hommikul ja õhtul puhastada õrnatoimelise näopuhastajaga, et rasu, õhusaaste ja muu mustus ei pääseks poore ummistama.

Teadustöödes ei ole leitud kindlaid toiduaineid, mis põhjustaksid otseselt aknet, küll aga mõjutab akne teket toiduvaliku glükeemiline indeks. Kõrge glükeemilise indeksiga toitude (valge riis, valgest nisujahust tooted) vältimine võib aidata akne põdejatel nahka klaariks saada, samal ajal kui glükeemilist indeksit tõstavad näiteks maiustused, suhkrujoogid, sai, pasta ja kartul. Kes kahtlustab, et tema aknet süvendavad piimatooted, sel tasub need esialgu kaheksaks nädalaks menüüst välja jätta, asendades need taimsete preparaatidega, ning jälgida, kuidas akne käitub.

Ühtlasi tasub teada, et lisaks liiga tugevatoimeliste nahahooldustoodete vältimisele ei maksaks kasutusel hoida ka ülearu rikkalikku tootearsenali. Sageli võib lugematute eri toodete testimine ja vahetamine ajada naha veelgi rohkem tasakaalust välja. Sama kehtib ülearuse nahakoorimise kohta.

Olgugi et aknelist nahka võib meikida, on osa koostisaineid mõistlik vältida, sest need võivad nahapoore ummistada. Näiteks kakaovõi, mineraalõlid ja sünteetiline lanoliin võivad aknet süvendada. Komedogeenseteks aineteks loetakse ka laurüülalkoholi, butüülstearaati ja oleiinhapet. Lisaks igaõhtusele meigieemaldusele võiks hoolitseda ka jumestussvammide ja -pintslite puhtuse eest.

Kristi Kuusk, ajakirjade reklaamimüügi projektijuht:

Acnecinamide kooriv näogeel aitas muuta mu näonaha värskemaks ja eemaldada komedoonid. Lisaks märkasin, et vistrikke ei tekkinud enam nii palju, kui neid oli enne.

Acnecinamide toidulisandeid tarbisin kaks korda päevas ja pärast nädalat märkasin, et naha rasusus ja vistrikud on näos vähenenud. Toidulisandeid koos Acnecinamide sügavpuhastava näogeeliga kasutades jäi tulemus suurepärane: näonahk on nüüd väga värske ja pehme!

Hela Pihlamägi, assistent:

Igapäevaseks kasutuseks mõeldud Acnecinamide kooriv näogeel ja Acnecinamide Sensitive kreem on loodud tundlikule nahale ning osutusid just seetõttu väga sobivaks nahaprobleemidega inimesele nagu mina, kes ma terve elu olen võidelnud väga rasuse naha ja aknega. Mõnusalt tagasihoidliku lõhnaga kooriv näogeel on piisavalt kerge, et mitte ärritada ning lõhkuda õrna näonahka, kuid samal ajal sisaldab see palju koorivaid osakesi, mis jätavad pärast kasutamist naha väga värskeks ja puhtaks. Kreemi kasutamine pärast näopesu võimaldas nahal rahuneda ja säilitada pesugeeli tehtud tööd. Kooriv näogeel ja kreem aitasid maski kandmisest tekkinud väikesed punnid juba järgmiseks hommikuks nahalt eemaldada!

Maria Mägi, sotsiaalmeedia juht:

Acnecinamide Sensitive näopuhastustoonik on äärmiselt meeldiva, kuid mitte liialt tugeva lõhnaga ja ideaalne igapäevaseks kasutamiseks. See jätab pärast kasutuskorda naha niisutatuks, elastseks ja siidiseks ning ka probleemitule nahale on see profülaktika mõttes päris meeldiv toode. Koos Acnecinamide toidulisandiga aitas kuur kaotada nahal talve jooksul tekkinud pisivead ja ühtlustada nahatooni.

