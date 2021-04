Appi, juuksed langevad välja! Neli nippi, kuidas juuksed taas tihedaks ja tugevaks saada

Et vajalikud toimeained jõuaksid sügavale peanahka ja saavutaksid maksimaalse efektiivsuse, on uued Crescina Transdermicu juukseampullid loodud, kasutades revolutsioonilist transdermaalset tehnoloogiat. See on välja töötatud selleks, et tõhusad toimeained saaksid peanahka imenduda läbi naha kõikide kihtide. Ilma transdermaalse tehnoloogiata toimub juukseseerumite imendumine peanahka vaid nahas olevate juusteavade kaudu. Juuksespetsialisti sõnul neile toodetele Eestis hetkel analooge ei ole.