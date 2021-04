“Millal siis veel, kui mitte praegu, just nüüd? Las minna kõik, mis on olnud koormaks ning asendugu see nüüdsest millegi veel põnevama ja väljakutseid esitavamana. Muutused pole kunagi mugavad, aga kui neid siiski teha, siis on uus elu alati põnevam ja palju põnevam, kui oskasite esiti üldse ette kujutada,” ütleb ta.

Puhka mõtetest ja märka pisiasju

Looduse tärgates on huvitav käia looduses, ainuüksi seetõttu, et näha ja märgata seda, mis toimub meie ümber. Kuurme tõdeb, et oma igapäevastes tegevustes ei märka me tihtipeale pisiasju, just looduses on need pisiasjad see, mis meid võlub, seal meie tajud justkui teravnevad ja me märkame, kuuleme.