Need on KUUS toitu ja jooki, mida dietoloogid ei soovita sul enne magamaminekut tarbida

Stefanski sõnul võiks vürtsikaid toite nautida pigem hommikul või lõunal, aga mitte õhtusöögi ajal ja kindlasti mitte enne magamaminekut. Eriti oluline on see nõuanne neile, kes on hädas kõrvetistega, sest vürtsikate toitude söömine enne magamaminekut võib põhjustada ebamugavaid kõrvetisi uneajal. Samuti tõuseb peale vürtsikate toitude söömist kehatemperatuur, mis on häiriv tegur, kui sa soovid rahulikult uinuda.

Alkohol

Ehkki on juba ammu teada, et alkohol on segav faktor magama jäämise puhul ja rikub unekvaliteeti, peab Stefanski oluliseks seda veelkord rõhutada. Alkohol segab REM-und ja muudab ka hommikul üles ärkamise tavalisest keerukamaks. Ja ärme unusta pohmellist tekkivat peavalu…

Rasvased ja praetud toidud

Kui tegu on heade rasvadega, mida võib leida näiteks avokaadost või seemnetest, ei ole väikese koguse tarbimine enne voodisse minekut probleem. Aga vältima peaks transrasvu ja rohke õliga praetud toite — neid süües võid avastada, et sa ei suuda uinuda, sest võivad tekkida kõrvetised, puhitustunne või valusad kõhugaasid.

Happelised toidud

Enne magamaminekut tasub vältida happelisi toite, sest Stefanski märgib, et õhtuti on mõistlik vähendada kehas maohappe tootmist. Niiviisi saad vältida ebameeldivusi kõhus keset uneaega. Ehk siis enne magamaminekut ei ole mõistlik süüa piima- ja teraviljatooteid ning vältida võiks ka lihatooteid ja magusat.

Gaseeritud joogid ja kofeiini sisaldavad joogid

See on loogiline, et enne uneaega ei tasu kohvi juua, muidu on väga raske või mõnel juhul isegi võimatu magama jääda. Küll aga peaks Stefanski sõnade kohaselt vältima ka gaseeritud jooke — need võivad põhjustada öösel kõrvetisi ja häirida seedimist.

Suured portsud