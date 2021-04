HOROSKOOP | KOLM kõige iseseisvamat sodiaagimärki, kelle jaoks on vabadus kõige olulisem

JÄÄR

Jäära tähtkujust inimesed on oma loomult juba sündinud juhid. Tegu on ju siiski sodiaagimärgiga, millega algab horoskoop ja märgiga, kelle aeg tähistab ka kevade saabumist.

Nad on väga entusiastlikud ja pidevas liikumises, paigalseis seda tähemärki ei iseloomusta. Mõnikord jätavad nad oma kärsituse tõttu teised maha, olgu siis tegu sõprade või suhtekaaslastega. Neil on soov asjad kiiresti korda ajada, mistõttu on neil kõikides olukordades suhtumine: „Ma teen seda ise ja üksinda!”

Neil on suur isikliku vabaduse vajadus, et nad saaksid teha kõike iseenda visiooni järgi. Mõnikord põhjustab see inimsuhetes ka paksu pahandust, aga enamasti ei lase Jäärad end sellest heidutada. Vajadus asju ise teha on miski, mis eristab Jäärasid teistest sodiaagimärkidest.

AMBUR

Amburid on avatud ja optimistlikud inimesed, kelle jaoks on väga oluline pidev kasvamine ja eneseareng. Amburi tähtkujust inimesed näevad elu kui pidevat teekonda ja nad ei ole enamasti nõus peatuma. Kui soovid Amburiga tema teekonda jagada, ei ole sul mõtet maha jääda — suure tõenäosusega ei hakka ta su järele ootama, tema isiklik areng on olulisem.

Kui nende elus toimuvad muutused, mis ei ole nendest sõltuvad, kohanevad nad hõlpsalt ega tee millestki suurt probleemi. Vaja on ju edasi liikuda ja välised takistused on ületamiseks, mitte nukrutsemiseks.

Amburid ei talu, kui neid piiratakse. Nad usuvad, et nende unistused on täitumiseks ja nad näevad ka ise igapäevaselt vaeva, et nii läheks.

VEEVALAJA

Veevalaja tähemärgist inimesed on oma hingelt mässajad, kes kasutavad meeleldi oma aega selleks, et võidelda iganenud ühiskondlike arusaamiste vastu. Neil on tihti suurema kollektiivi vaatenurgast ebapopulaarne arvamus, aga see neid ei heiduta — nad seisavad tugevalt oma isiklike veendumuste eest. Nad on rahul, et neil on unikaalsed mõtted, mis teistel ehk nii kergelt ei teki, see annab neile teatud kindlustunde, et nad on erilised ja väljapaistvad.