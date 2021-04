Oled valmis peale kohutavat petmist taas kohtingumaailma sukelduma? 8 teadmist, mis aitavad kõhklustega toime tulla

Kui sa esimest korda peale sellist läbielamist kellegi uuega kohtud, tekib sul tõenäoliselt suur tundepuhang. Sa tunned hirmu ja kahtlust, et isegi kui teie vahel läheb kõik hästi, võidakse sind uuesti petta. Pereterapeut Shane Birkeli sõnul on sellised tunded ja mõtted täiesti normaalsed, sest haiget saanud inimesel lähebki kaua aega, et uuesti kedagi usaldama õppida.

Paranemine on kõige olulisem

Jah, see võib kaua aega võtta, aga on väga tähtis, et laseksid endal olla ja haavadel paraneda. Ei ole mõtet tormata kohe uude suhtesse, kui sa tegelikult ei ole selleks valmis.

Kui otsustad lõpuks uue suhte kasuks, kinnita endale juba alguses, et oled rõõmus ka siis, kui selle inimesega asjad ikkagi ei õnnestu. Sa suudad olla õnnelik ka üksinda.

Räägi oma hirmudest

Esimesel kohtingul uue inimesega ei ole jah mõtet kohe teemaks võtta seda, et sind peteti, aga kui te olete juba kauem tuttavad, on see teema, mida ei tohiks tähelepanuta jätta. Õige kaaslane mõistab sinu hirme ja on toetav. Ta saab aru, et sul on vaja aega ning ta ei sunni sind tagant.

Ümbritse end toetavate inimestega

Tundes end õnnetu ja reedetuna, on oluline, et sa ei oleks kogu aeg oma murega üksinda. On hea, kui sul on vähemalt üks usaldusisik, kes sind kuulaks ja aitaks sul eluga edasi liikuda. Ka üksinda on seda võimalik teha, aga see on raskem. Me kõik vajame inimest, kelle peale saame raskes olukorras loota.

Ehk tasub mõelda teraapia peale?

Kui seljataga on valus ning õudne lahkuminek, võib see jätta hinge sügava trauma. Mõnikord ei suuda inimene ise normaalselt edasi liikuda. Siis on mõistlik pöörduda terapeudi poole, kes kuulaks su ära ja annaks juhised, kuidas rahulikult ning samm-sammu haaval eluga edasi liikuda ning õppida uuesti teisi inimesi usaldama.

Julge olla positiivne