Nende tüüpiliste lõunasöögi ajal tehtavate vigade tõttu kasvab kaal vaikselt, aga märgatavalt

Muidugi on hea ja kiire lahendus lasta kulleril endale toit mõnest heast söögikohast koju kätte tuua. Või haarata toidupoe soojaletist endale valmistoit. Aga mõtle hetkeks, kui palju sa ennast kodukontoris olles liigutad — kas on mõistlik süüa nii palju? Ja veel iga päev? Tee endale parem valmis korraga suur kogus tervislikku toitu, mille saad jagada normaalse suurusega portsjoniteks ja mitmel järjestikusel päeval lõunasöögiks süüa.

Sa sööd lõunat väga näljasena

Kui sinu hommikusöök oli kell kaheksa hommikul ja lõunasöök on alles kell kolm päeval, oled sa juba liiga näljane. See tähendab, et tõenäoliselt sööd sa korraga väga palju — võib juhtuda, et sööd isegi poole rohkem kui muidu. Niimoodi igapäevaselt toimides ei ole ju ime, et kaal hakkab järjekindlalt tõusma. Proovi süüa iga päev samadel kellaaegadel ja jälgi, et aeg toidukordade vahepeal ei veniks liiga pikaks.

Sa jätad lõunasöögi üldse vahele

See võib tunduda kavala lükkena, sest kui jätad lõuna söömata, ei saa ju ka muretseda kaalus juurde võtmise pärast? Vale puha. See tähendab, et sa ei suuda oma isu enam õhtusöögi ajal kontrollida ja need, kes söövad õhtul väga palju, võtavad kiiresti kaalus juurde. Peale õhtusööki ju enam eriti kaloreid ei kulutata.

Sa jood toidu kõrvale kaloririkkaid jooke

Need, kes ei ole harjunud toidu kõrvale midagi jooma, nende jaoks see murekoht ei ole. Aga kui sulle meeldib söögi kõrvale juua näiteks koolat või apelsinimahla, siis uuri vahelduseks, kui palju need joogid kaloreid sisaldavad. See number on suur! Söögi kõrvale võiks juua lihtsalt vett.

Sinu lõunasöök on ebatervislik

Võid ju naiivselt mõelda, et väike kogus tomateid ja kurki praekartulite ja suure lihatüki kõrvale tähendab tasakaalus toitumist, aga see ei ole kahjuks nii. Tervislik lõunasöök tähendab, et taldrikul on: