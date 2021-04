Anni Arro elust koroonakriisis: neid päevi on ikka, kus ma mõtlen, mis saab edasi

Vahel tajub Anni, et patt oleks viriseda, sest elu on läinud hästi — näiteks eelmisel suvel, istudes Sepamaa terrassil, nautides head veini, hetke ja armsate inimeste seltsi: „Mõtlesin, et võiksin kasvõi kohe pensionile minna. Raamatuid on kirjutatud, kohvikuid tehtud, reisitud, lapsed olemas — mida veel? Tunnen, nagu oleksin puhta lehe alguses ja võin teha, mida iganes tahan.”