Näitleja Mari Abel avaldas, milline trenn aitab tal ka 40ndate teises pooles niivõrd head vormi hoida

Abel nendib, et hommikuti kükke tegemas teda ei näe ja võimelda talle üleüldse ei meeldi. “Aga tantsida meeldib! Ma tantsin ka omaette olles iseenda jaoks,” räägib ta. “Ei tea, kuidas see nii on läinud, aga praktiliselt igas etenduses ma jälle tantsin.