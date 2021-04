Näitleja Anna Sergejeva: seostan end vene kultuuriga, aga mitte Venemaaga

Anna on sageli kehastanud Eestiga seotud võõra­päraseid tegelasi. Filmis “Seltsimees laps” laskub ta valges kleidis juuksuritooli, väikese Leelo meelest “üldsegi mitte venelase moodi” kaunis ja lahke. Sarjas “Õnne 13” mängib ta lätlannast üksikema ning hiljuti välja tulnud seriaalis “Vaga vesi” ukraina juurtega õpetajannat, mõlemal nimeks Maria.

Te kolisite perega Ukrainast Eestisse, kui sina olid kahekuune. Ütlesid, et räägid eesti keelt paremini kui ukraina keelt. Kuidas sa oled ennast siin tundnud?

Mina arvan, et see on oma peas, kui keegi tundub sulle viltu vaatavat. Ma ei saa ennast nimetada puhtaks venelaseks, ukrainlaseks või eestlaseks. Seostan end vene kultuuriga, aga mitte Venemaaga. Minu kodumaa on Eesti, natukene ka Kiiev. Aga praegu on ju maailm avatud, me võime sõbrustada ükskõik kellega või leida armastuse internetist.