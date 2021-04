Justin Petrone: kummalised on naised, kes, leidnud uue armsama, hoiavad läheduses ka eksi

Ma ihaldasin teda, lausa kohutavalt. Ja vihkasin teda just seetõttu, kui väga teda ihaldasin. Ja vihkasin teda ka seepärast, et ta pani ennast nii väga ihaldama, olles ise kusagil kaugel ära ja võib-olla lausa täielikus teadmatuses sellest, kui valusalt teda ihaldasin. Muidugi ma tegelikult ei vihanud teda. Armastasin, kui säärast tunnet võib armastuseks pidada. Vihkasin aga ka seda osa endast, mida ei suutnud alla suruda ega kontrollida. See osa minust oli tema oma. Ja ta teadis, et see kuulub üksnes talle.

Ainsa pilguga suutis ta panna mind tõstma raskeid asju, laenama talle raha, sõidutama kuhu iganes ning tegema kõige ohtlikumat — tõstma märkimis­väärselt Eesti populatsiooni. Ei tohi alahinnata elujõudu, mis voolab läbi mehe keha, kui ta on erutusest laetud. Selle jõuga on mehed püstitanud Vana-Egiptuse liivadele püra­miide ja seilanud ümber maakera. Sama salavägi paneb taevakehad tiirlema ja lained triivima. Miks siis meile, ini­mestele, öeldakse, et saame valida? Või veel julmemalt, et me ise loome oma reaalsust? Absurd. Kui naine on hiilinud su südamesse ja sinna kodu teinud, ei ole sul enam valikut.

Kõige ärritavam, et paljud naised omavad kontrolli meeste üle täiesti teadlikult. Nad teavad, et on meile naha alla pugenud ammu enne, kui üldse avastame, et oleme neisse armunud. Nad teavad, et tantsime nende muusika järgi. Nad jumaldavad tugevat meest, keda on raske endale võita. Aga ainult sellepärast, et mäng jätkuks, kuni lõpuks on kätte saadud see, mis kuulus neile juba algusest peale.

“Naised säilitavad energeetilisi suhteid,” ütles mulle üks ravitseja. “Nad teavad väga hästi, kellega nad on lähedased. Nad tunne­tavad seda.” Tõepoolest! Kes meist ei oleks kogenud olukorda, kus kohtud uue ihal­datuga ja samal ajal hakkab su telefon nutva beebina häälitsema, kuna endine kallim tajub imekombel, et libised ta haardest välja.